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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков ЧМ-2018 организуют в Екатеринбург
Власти Екатеринбурга организуют семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков, которые посетят матчи ЧМ-2018, сообщил заместитель комитета по транспорту и организации дорожного движения городской администрации Сергей Яскевич.
"В 2018 году мы планируем введение семи выделенных полос для общественного транспорта, которые потребуются к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они будут организованы на улицах, по которым пройдут гостевые маршруты", - цитирует Яскевича ТАСС.
По его словам, выделенные полосы будут использованы для перевозки болельщиков от международного аэропорта "Кольцово" и железнодорожного вокзала города к стадиону "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи. После завершения чемпионата, часть выделенных полос демонтируют, так как они будут расположены на улицах, по которым не ходит общественный транспорт.
"В 2018 году мы планируем введение семи выделенных полос для общественного транспорта, которые потребуются к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они будут организованы на улицах, по которым пройдут гостевые маршруты", - цитирует Яскевича ТАСС.
По его словам, выделенные полосы будут использованы для перевозки болельщиков от международного аэропорта "Кольцово" и железнодорожного вокзала города к стадиону "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи. После завершения чемпионата, часть выделенных полос демонтируют, так как они будут расположены на улицах, по которым не ходит общественный транспорт.
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