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Семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков ЧМ-2018 организуют в Екатеринбург

Власти Екатеринбурга организуют семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков, которые посетят матчи ЧМ-2018, сообщил заместитель комитета по транспорту и организации дорожного движения городской администрации Сергей Яскевич.

"В 2018 году мы планируем введение семи выделенных полос для общественного транспорта, которые потребуются к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они будут организованы на улицах, по которым пройдут гостевые маршруты", - цитирует Яскевича ТАСС.

По его словам, выделенные полосы будут использованы для перевозки болельщиков от международного аэропорта "Кольцово" и железнодорожного вокзала города к стадиону "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи. После завершения чемпионата, часть выделенных полос демонтируют, так как они будут расположены на улицах, по которым не ходит общественный транспорт.
Сегодня, 22:23
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