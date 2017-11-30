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Александр Мостовой: Мексика, Дания и Нигерия - хороший вариант для России, ровная группа

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.

"Все задаются вопросом, какая группа для нас будет легче, а какая сложнее. С учётом того что в одну группу не могут попасть больше двух команд из Европы, шансы повышаются. Всё-таки европейские сборные выше классом остальных.

Если говорить о командах, то ясно, что не хочется Испании и Англии в нашей группе. Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы нам.

Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и группы смерти не было.

Ровная группа – хороший вариант для нас", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 22:01
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Японии тоже была хорошая( группа) до степени погромов на Тверской. И в 2014 сложилось весьма неплохо, да так ,что до сих пор тошнит от воспоминаний.
Регистрация: 13.08.2012
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