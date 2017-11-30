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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: Мексика, Дания и Нигерия - хороший вариант для России, ровная группа
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.
"Все задаются вопросом, какая группа для нас будет легче, а какая сложнее. С учётом того что в одну группу не могут попасть больше двух команд из Европы, шансы повышаются. Всё-таки европейские сборные выше классом остальных.
Если говорить о командах, то ясно, что не хочется Испании и Англии в нашей группе. Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы нам.
Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и группы смерти не было.
Ровная группа – хороший вариант для нас", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
"Все задаются вопросом, какая группа для нас будет легче, а какая сложнее. С учётом того что в одну группу не могут попасть больше двух команд из Европы, шансы повышаются. Всё-таки европейские сборные выше классом остальных.
Если говорить о командах, то ясно, что не хочется Испании и Англии в нашей группе. Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы нам.
Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и группы смерти не было.
Ровная группа – хороший вариант для нас", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
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