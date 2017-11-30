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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дэвид Симэн: Акинфеев? Он очень даже хорош
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Симэн выразил уверенность, что английским болельщикам в России не стоит бояться конфликта с местными фанатами.
"Никаких проблем не будет. Ведь чемпионат мира это праздник. Английские болельщики приедут на вечеринку! Так и надо относиться к чемпионату мира. Как к празднику! Кто лучший вратарь Англии? Джо Харт - лучший вратарь Англии прямо сейчас. Акинфеев? Он тоже хорош! Очень даже", - цитирует Симэна "Спорт-Экспресс".
"Никаких проблем не будет. Ведь чемпионат мира это праздник. Английские болельщики приедут на вечеринку! Так и надо относиться к чемпионату мира. Как к празднику! Кто лучший вратарь Англии? Джо Харт - лучший вратарь Англии прямо сейчас. Акинфеев? Он тоже хорош! Очень даже", - цитирует Симэна "Спорт-Экспресс".
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