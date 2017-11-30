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Денис Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем сборная России сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония.

Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря.

"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьёвке чемпионата мира — 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", — написал Глушаков в твиттере.

Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 22:24
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13
(1)
№13 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 23:10) #
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online

Норм группа, поборемся с япошками за третье место smile
Регистрация: 26.03.2009
№12 Написал: grisha (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
сколько же срача подниметься в мире, если группа будет именно такой

УУууууууу
Они такие - имперниалисты ))))))))))))))))))))
Всё воют и воют о нашем и счсастье пенсионреров и детей - завидуют, ***, нашему счащтью
Мир думает только о русском говне мира - больше ему не о чем думать
Только русское и корейское говно забывает - что в бункере спрячется только один два пидора - а остальные сдохнут
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (2)

Если вдруг случайно совпадёт, будет большой скандал, вплоть до переноса чемпионата, это очень плохая шутка
Регистрация: 15.03.2017
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ну что куа и японии опять просерте?
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Денис, прекрати куйней маяться.
Завтра с Арсеналом игра еще тяжелее чем с Зенитом. angry
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Br.Li (Сегодня, 22:49) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Br.Li
Цитата: vitaliy1977
Денис!!! Ты нас пугаешь!!! Разговоры с волками (даже с забиваками) к добру не приведут!

Напиток Миллера виной тому

какого миллера?

Да шутка это, напиток миллеровский,напиток миллера,просто игра слов!
Регистрация: 21.08.2014
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:45) #
  • -4
  •  (8)

Наркота или допинг???


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: baden69 (Сегодня, 22:44) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Денис! Закусывать надо! А то уже с волками разговариваешь! Так скоро белочка придет.
Регистрация: 31.08.2010
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (5)

сколько же срача подниметься в мире, если группа будет именно такой
Регистрация: 26.03.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Br.Li
Цитата: vitaliy1977
Денис!!! Ты нас пугаешь!!! Разговоры с волками (даже с забиваками) к добру не приведут!

Напиток Миллера виной тому

какого миллера?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 22:32) #
  • -7
  •  (7)

Цитата: vitaliy1977
Денис!!! Ты нас пугаешь!!! Разговоры с волками (даже с забиваками) к добру не приведут!

Напиток Миллера виной тому
Регистрация: 21.08.2014
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже он опять своего пойла перепил.
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Денис!!! Ты нас пугаешь!!! Разговоры с волками (даже с забиваками) к добру не приведут!
Регистрация: 13.03.2012
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