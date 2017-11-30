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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем сборная России сыграет на ЧМ-2018
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония.
Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря.
"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьёвке чемпионата мира — 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", — написал Глушаков в твиттере.
Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря.
"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьёвке чемпионата мира — 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", — написал Глушаков в твиттере.
??????Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией.#жеребьевка #россия#футбол #football #fifa #fifa18 #teamrussia #сборнаяроссии #fifaworldcup #moscow #russia #2018 pic.twitter.com/auXEtNSF9p— Denis Glushakov (@DGlushakov8) November 30, 2017
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