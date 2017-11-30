Денис Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем сборная России сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония.Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря."Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьёвке чемпионата мира — 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", — написал Глушаков в твиттере.