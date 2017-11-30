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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Савин: хочу, чтобы Россия сыграла с Панамой, Ираном и… Да какая разница?
Бывший нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018.
"Группа жизни для России? Давайте отталкиваться от того, какие команды могут оказаться в группе смерти. Скорее всего, Испания, несмотря на то что последний матч мы с ними сыграли вничью. Исландия – команда, которая удивила и продолжает удивлять всех. И, наверное, Сербия. Это группа смерти.
Испанцы хороши всегда. Это самая титулованная команда ХХI века. Исландцы в порядке. Умеют и обороняться, и атаковать. У них есть командный дух. Сербия – это наши соседи, наши братья. Они настраиваются с дополнительной мотивацией на сборную России. Все остальные команды могут попасть в группу жизни.
Опять же, тут всё-таки важно, в каком мы состоянии подойдём. Смогут ли наши лидеры — те же братья Миранчуки, Кокорин, Смолов, Дзагоев — и компания набрать те обороты и прежде всего психологическое понимание в этот сложный момент, когда многие не верят в сборную России. Надо повести за собой команду и подарить настоящий футбольный праздник не только по атмосфере и организации, но и по качеству футбола.
Я бы хотел, чтобы сборная России сыграла с Панамой, Ираном… Да, какая разница? Я думаю, что будет хорошая атмосфера и качественный футбол. Но мне всё-таки хотелось бы, чтобы наши ребята вышли с сильными соперниками, показали хорошую игру. Мне почему-то кажется, что с сильными соперниками у нас получается играть намного лучше.
Кого хотел бы видеть кроме России в Самаре? Я бы хотел, например, чтобы приехала Англия или Испания, чтобы приехали исландцы, хорваты. В общем, приезжайте в Самару все!", - цитирует Савина "Чемпионат.сом".
"Группа жизни для России? Давайте отталкиваться от того, какие команды могут оказаться в группе смерти. Скорее всего, Испания, несмотря на то что последний матч мы с ними сыграли вничью. Исландия – команда, которая удивила и продолжает удивлять всех. И, наверное, Сербия. Это группа смерти.
Испанцы хороши всегда. Это самая титулованная команда ХХI века. Исландцы в порядке. Умеют и обороняться, и атаковать. У них есть командный дух. Сербия – это наши соседи, наши братья. Они настраиваются с дополнительной мотивацией на сборную России. Все остальные команды могут попасть в группу жизни.
Опять же, тут всё-таки важно, в каком мы состоянии подойдём. Смогут ли наши лидеры — те же братья Миранчуки, Кокорин, Смолов, Дзагоев — и компания набрать те обороты и прежде всего психологическое понимание в этот сложный момент, когда многие не верят в сборную России. Надо повести за собой команду и подарить настоящий футбольный праздник не только по атмосфере и организации, но и по качеству футбола.
Я бы хотел, чтобы сборная России сыграла с Панамой, Ираном… Да, какая разница? Я думаю, что будет хорошая атмосфера и качественный футбол. Но мне всё-таки хотелось бы, чтобы наши ребята вышли с сильными соперниками, показали хорошую игру. Мне почему-то кажется, что с сильными соперниками у нас получается играть намного лучше.
Кого хотел бы видеть кроме России в Самаре? Я бы хотел, например, чтобы приехала Англия или Испания, чтобы приехали исландцы, хорваты. В общем, приезжайте в Самару все!", - цитирует Савина "Чемпионат.сом".
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