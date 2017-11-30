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Никита Симонян: хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда

Бывший игрок сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что чемпионат мира-2018 откроет новую звезду мирового футбола.

"Хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда. Потому что пока все время соревнуются только два игрока между собой – Месси и Криштиану Роналду. Если вспомнить, именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 18 лет. По сей день идет дискуссия, кто был сильнее – Пеле или Марадона", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян
Вчера, 23:25
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