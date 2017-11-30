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Диего Форлан: против России никому не будет легко

Бывший нападающий сборной Уругвая и лучший бомбардир чемпионата мира-2010 Диего Форлан, который выступит завтра в роли ассистента на жеребьевке ЧМ-2018, высоко оценил шансы России на предстоящем турнире.

"Я смотрел матчи России на Кубке конфедераций. И знаете, мне понравилась эта команда! К тому же вы хозяева чемпионата – это важно, поддержка болельщиков станет дополнительным козырем. Так что обыграть Россию будет сложно любой сборной. И у вас хорошие шансы как минимум выйти из группы. Я не готов выделить кого-то из российских футболистов. Много хороших (улыбается)", - цитирует Форлана "Спорт-Экспресс".
Теги: Форлан
Вчера, 23:25
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