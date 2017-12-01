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Андре Виллаш-Боаш: у меня были большие планы на Файзулина

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что травмы не позволили ему раскрыть потенциал Виктора Файзулина.

"Российским игрокам нужно пробовать себя в Европе. Возможно, для лучших российских игроков чемпионат Германии будет оптимальным вариантом. Англия все-таки немного посложнее. Я бы с удовольствием посмотрел на Шатова, Кокорина, Дзюбу, Смольникова в европейских клубах. Да и Файзулин. Прекрасный игрок. Я видел его в основе и у меня были большие планы на него. Но, к сожалению, он не смог продолжить играть из-за проблем с коленом", - цитирует португальца 8news.
Теги: Виллаш-Боаш Файзулин Зенит
Сегодня, 01:33
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