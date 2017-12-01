Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: опыт Кубка Конфедерация поможет нам на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что прошедший летом 2017 года Кубок конфедераций позволил национальной команде сделать шаг вперед в моральном плане.

"Давать оценки — дело журналистов. Я же отталкиваюсь от результата Кубка конфедераций. Да, есть контрольные матчи, где мы можем посмотреть новых игроков, наиграть какие-то связи, но официальные игры стоят особняком.

Конечно, мы нацеливались на более успешное выступление и в спортивном плане не сделали того, что планировали. Мы действительно хотели побороться за трофей или хотя бы выйти в полуфинал. Не вышло.

Можно говорить про судейские ошибки, видеоповторы, которые не сыграли нам на руку, но болельщики увидели другую сборную. Та энергетика, которую мы давали друг другу, сделала свое дело.

Как подтверждение моих слов — несмотря на вылет, провожали нас аплодисментами. Мы сделали шаг вперед в моральном плане, покинули турнир с высоко поднятой головой и приобрели опыт, который поможет нам на чемпионате мира — 2018", — цитирует Черчесова "Известия".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 03:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.