Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Гладилин: для сборной России будет лучше иметь в соперниках по группе Испанию

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира 2018 года.

Напомним, завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка мундиаля.

"Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место.

Испанцы чем хороши — они обыграют всех, кроме нашей сборной. Это будет помощью для нас: мы выигрываем у соперников из третьей и четвёртой корзины и выходим из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию.

Из третьей корзины я предпочту Тунис, из четвёртой — Японию или Саудовскую Аравию. Там уровень футбола сборных команд ниже", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
Теги: Гладилин Сборная России
Сегодня, 04:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.