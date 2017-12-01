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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Гладилин: для сборной России будет лучше иметь в соперниках по группе Испанию
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира 2018 года.
Напомним, завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка мундиаля.
"Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место.
Испанцы чем хороши — они обыграют всех, кроме нашей сборной. Это будет помощью для нас: мы выигрываем у соперников из третьей и четвёртой корзины и выходим из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию.
Из третьей корзины я предпочту Тунис, из четвёртой — Японию или Саудовскую Аравию. Там уровень футбола сборных команд ниже", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
Напомним, завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка мундиаля.
"Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место.
Испанцы чем хороши — они обыграют всех, кроме нашей сборной. Это будет помощью для нас: мы выигрываем у соперников из третьей и четвёртой корзины и выходим из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию.
Из третьей корзины я предпочту Тунис, из четвёртой — Японию или Саудовскую Аравию. Там уровень футбола сборных команд ниже", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
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