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Ринат Билялетдинов: из 3-й корзины для России выберу Швецию - беззвёздная сборная

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими предпочтениями относительно соперников сборной России по группе на домашнем чемпионате мира.

"Можно обмануться в своих ожиданиях. Не хотелось бы нарваться на испанцев. Самая титулованная сборная последних лет. В рекомендациях не нуждается. Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на неё в игре со сборной России будет большим удовольствием.

Третья корзина. Выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция – беззвёздная сборная. Если Ибрагимович соберётся ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело.

Из четвёртой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию. Самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная России Билялетдинов Р.
Сегодня, 04:43
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