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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пильгуй: легких соперников в группе ЧМ-2018 у России не будет
Знаменитый голкипер сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением о том, с какими командами сборной России желательно сыграть в групповом этапе чемпионата мира 2018 года.
"Не считаю, что там будут легкие соперники. Скорее, менее престижные. Конечно, нам на руку именно такие. Вот нигерийцев точно бы не хотелось! Самый оптимальный вариант здесь — Панама. Но не стал бы рассматривать команды по территориальному принципу. Лучше по их классу, по игре. Взять ту же Африку — хороших команд там действительно хватает. Нигерийцы просто размазали Аргентину, которая и сама — отнюдь не слабая. Что касается Азии, то, например, с корейцами мы традиционно играем не очень удачно. Как и японцы, они неуступчивы, всегда борются до конца, колючие. Нам лучше действовать против техничных команд. Те и сами играют, и другим дают.
При хорошем состоянии команды в физическом и техническом плане нашим вполне по силам играть с любой командой. Особенно учитывая фактор своего поля, это всегда дополнительный стимул. Думаю, от жеребьевки будет зависеть процентов 20 итогового результата", - цитирует Пильгуя "Газета.ру".
"Не считаю, что там будут легкие соперники. Скорее, менее престижные. Конечно, нам на руку именно такие. Вот нигерийцев точно бы не хотелось! Самый оптимальный вариант здесь — Панама. Но не стал бы рассматривать команды по территориальному принципу. Лучше по их классу, по игре. Взять ту же Африку — хороших команд там действительно хватает. Нигерийцы просто размазали Аргентину, которая и сама — отнюдь не слабая. Что касается Азии, то, например, с корейцами мы традиционно играем не очень удачно. Как и японцы, они неуступчивы, всегда борются до конца, колючие. Нам лучше действовать против техничных команд. Те и сами играют, и другим дают.
При хорошем состоянии команды в физическом и техническом плане нашим вполне по силам играть с любой командой. Особенно учитывая фактор своего поля, это всегда дополнительный стимул. Думаю, от жеребьевки будет зависеть процентов 20 итогового результата", - цитирует Пильгуя "Газета.ру".
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