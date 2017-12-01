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Валерий Непомнящий: очень хотелось бы серьёзных соперников для сборной России на ЧМ

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира 2018 года.

"Чем сильнее будет соперник, тем больше амбиций будет у наших игроков. У нас это в характере. В целом мне безразлично, каким образом сложится жеребьёвка. Очень хотелось бы серьёзных соперников. Южноамериканцев я терпеть не могу. Из второй корзины выберу Испанию. Из третьей выбрал бы Исландию, так как это такой соперник, который нас будет царапать, топтать и бить. Но из-за регламента пусть будет Коста-Рика. Из четвёртой — Южная Корея.

Нам будет "легко и непринуждённо" пройти такую группу. С фаворитами мы играем в полную силу своих возможностей, но если на нас попадает условная Южная Корея — команда, которую мы должны обыгрывать, — появляются сложности", - цитирует Непомнящего "Чемпионат.сом".
Теги: Непомнящий Сборная России
Сегодня, 05:45
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