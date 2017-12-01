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Виталий Мутко: Россия предоставит все лучшее для гостей ЧМ-2018

Россия готова предоставить все лучшее для гостей ЧМ-2018, заявил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Хочу прежде всего поприветствовать всех в преддверии исторического события - жеребьевки, которая нарисует путь для каждой команды, даст пищу для размышлений тренерам и болельщикам. Мы с нетерпением ждем [жеребьевки].

[Местом проведения жеребьевки] Не случайно выбран Кремлевский дворец. Ответственно подошли к этому событию. Это исторический центр России, сердце страны, рядом со святынями страны.

Мы готовы предоставить все самое лучшее для гостей нашего турнира, радушие и гостеприимство, которыми славится Россия. Мы сделаем все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне. Мы активно сотрудничали с Международной федерацией футбола все эти годы, и, надеюсь, это воплотится в прекрасный турнир и новых звезд, которые появятся на наших стадионах", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:13
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