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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Виталий Мутко: Россия предоставит все лучшее для гостей ЧМ-2018
Россия готова предоставить все лучшее для гостей ЧМ-2018, заявил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Хочу прежде всего поприветствовать всех в преддверии исторического события - жеребьевки, которая нарисует путь для каждой команды, даст пищу для размышлений тренерам и болельщикам. Мы с нетерпением ждем [жеребьевки].
[Местом проведения жеребьевки] Не случайно выбран Кремлевский дворец. Ответственно подошли к этому событию. Это исторический центр России, сердце страны, рядом со святынями страны.
Мы готовы предоставить все самое лучшее для гостей нашего турнира, радушие и гостеприимство, которыми славится Россия. Мы сделаем все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне. Мы активно сотрудничали с Международной федерацией футбола все эти годы, и, надеюсь, это воплотится в прекрасный турнир и новых звезд, которые появятся на наших стадионах", - цитирует Мутко ТАСС.
"Хочу прежде всего поприветствовать всех в преддверии исторического события - жеребьевки, которая нарисует путь для каждой команды, даст пищу для размышлений тренерам и болельщикам. Мы с нетерпением ждем [жеребьевки].
[Местом проведения жеребьевки] Не случайно выбран Кремлевский дворец. Ответственно подошли к этому событию. Это исторический центр России, сердце страны, рядом со святынями страны.
Мы готовы предоставить все самое лучшее для гостей нашего турнира, радушие и гостеприимство, которыми славится Россия. Мы сделаем все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне. Мы активно сотрудничали с Международной федерацией футбола все эти годы, и, надеюсь, это воплотится в прекрасный турнир и новых звезд, которые появятся на наших стадионах", - цитирует Мутко ТАСС.
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