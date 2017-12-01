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Джанни Инфантино: рейтинг ФИФА иногда противоречит континентальным рейтингам

Рейтинг сборных команд ФИФА иногда противоречит континентальным рейтингам, однако организация работает над изменением применяемых параметров, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"До чемпионата мира рейтинг, конечно, не будет изменен. Но мы работаем над теми параметрами, которые можно учитывать. Это сложно: мы сравниваем страны разных континентов, которые иногда даже не играют между собой, возникают противоречия с континентальными рейтингами. Работа идет.

Что касается рейтинга России, на самом деле, мне кажется, все зависит от игры на чемпионате мира", - цитирует Инфантино ТАСС.
Сегодня, 16:20
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