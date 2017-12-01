Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
10:19
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Джанни Инфантино: рейтинг ФИФА иногда противоречит континентальным рейтингам
Рейтинг сборных команд ФИФА иногда противоречит континентальным рейтингам, однако организация работает над изменением применяемых параметров, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
"До чемпионата мира рейтинг, конечно, не будет изменен. Но мы работаем над теми параметрами, которые можно учитывать. Это сложно: мы сравниваем страны разных континентов, которые иногда даже не играют между собой, возникают противоречия с континентальными рейтингами. Работа идет.
Что касается рейтинга России, на самом деле, мне кажется, все зависит от игры на чемпионате мира", - цитирует Инфантино ТАСС.
"До чемпионата мира рейтинг, конечно, не будет изменен. Но мы работаем над теми параметрами, которые можно учитывать. Это сложно: мы сравниваем страны разных континентов, которые иногда даже не играют между собой, возникают противоречия с континентальными рейтингами. Работа идет.
Что касается рейтинга России, на самом деле, мне кажется, все зависит от игры на чемпионате мира", - цитирует Инфантино ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.