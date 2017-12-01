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Фатма Самура: в России была около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами расизма

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила, что Россия – очень гостеприимная страна.

"Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность. Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА. Разумеется, как и любой другой выходец из Африки, я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах, но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают", - цитирует Самуру RT.
Сегодня, 17:11
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