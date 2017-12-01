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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Фатма Самура: в России была около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами расизма
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила, что Россия – очень гостеприимная страна.
"Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность. Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА. Разумеется, как и любой другой выходец из Африки, я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах, но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают", - цитирует Самуру RT.
"Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность. Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА. Разумеется, как и любой другой выходец из Африки, я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах, но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают", - цитирует Самуру RT.
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