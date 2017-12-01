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Станислав Черчесов: отъезд в Европу не является самоцелью игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение на нежелание российских футболистов пробовать свои силы европейских чемпионатах.

"Во время моей игровой карьеры очень многие футболисты сборной выступали за границей, и не в рядовых клубах: "Манчестер Юнайтед", "Интере", "Бенфике"... Но нам это не давало каких-то дополнительных преимуществ. На крупных турнирах мы тоже не выходили из группы. Конечно, было бы неплохо иметь в составе сборной игроков из европейских топ-клубов. Но этого сейчас нет — значит, надо работать с тем, что имеется. Считаю, что в России достаточно сильный чемпионат, хоть иногда ему и не хватает скоростей. Но все-таки разъехаться по европейским клубам — это не самоцель", - приводит слова Черчесова "Спорт FM".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 17:48) #
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Регистрация: 16.03.2009
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