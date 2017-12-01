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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Андрей Бочаров: матч Россия — Германия в Волгограде? Это было бы хорошо и красиво!
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, как бы отнёсся к тому, чтобы сборные России и Германии сыграли на строящемся к ЧМ-2018 стадиону в Волгограде.
"Это было бы хорошо и красиво! Мы, на самом деле, мечтаем, чтобы каждая из сборных сыграла на самом красивом стадионе. Вы можете приехать и увидеть это сами.
Мы начинаем 9 мая — принимаем финал Кубка России. Очень символично, что в 1943 году, но 2 мая, состоялся матч, так скажем, "на руинах Сталинграда": играли "Спартак" и "Динамо" Сталинград.
Мы мечтаем, что однажды в финале Кубка России сыграет "Ротор", - цитирует Бочарова "Чемпионат.сом".
"Это было бы хорошо и красиво! Мы, на самом деле, мечтаем, чтобы каждая из сборных сыграла на самом красивом стадионе. Вы можете приехать и увидеть это сами.
Мы начинаем 9 мая — принимаем финал Кубка России. Очень символично, что в 1943 году, но 2 мая, состоялся матч, так скажем, "на руинах Сталинграда": играли "Спартак" и "Динамо" Сталинград.
Мы мечтаем, что однажды в финале Кубка России сыграет "Ротор", - цитирует Бочарова "Чемпионат.сом".
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