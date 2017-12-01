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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ФИФА довольна ходом продаж билетов на ЧМ-2018
ФИФА довольна ходом продаж билетов на чемпионат мира 2018 года в России, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 завершился 28 ноября, по его итогам было распределено 742 760 билетов.
"Сегодня вечером мы уже будем понимать, кто и где будет играть. Мы очень довольны ходом продаж билетов. Мы продали около 750 тысяч билетов, не зная пока, кто и где будет играть. Я могу с уверенностью сказать, что реакция общественности очень важна, потому что половина билетов была из России, а остальная половина была заказана из разных стран. Я уверен, что те, кто покупает билеты, будут очень довольны. Заказывайте все наши билеты, получайте паспорт болельщика", - цитирует Инфантино "Р-Спорт".
Первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 завершился 28 ноября, по его итогам было распределено 742 760 билетов.
"Сегодня вечером мы уже будем понимать, кто и где будет играть. Мы очень довольны ходом продаж билетов. Мы продали около 750 тысяч билетов, не зная пока, кто и где будет играть. Я могу с уверенностью сказать, что реакция общественности очень важна, потому что половина билетов была из России, а остальная половина была заказана из разных стран. Я уверен, что те, кто покупает билеты, будут очень довольны. Заказывайте все наши билеты, получайте паспорт болельщика", - цитирует Инфантино "Р-Спорт".
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