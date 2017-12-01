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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьёвку группового этапа ЧМ-2018, по итогам которой его команде достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
"Нельзя сказать после жеребьёвки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и всё равно достали (улыбается).
Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче "Ливерпуль" — "Спартак". У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всё лишь имена. Сейчас можно говорить о чём угодно, но всё показывает поле.
Единственное, что бросается в глаза, игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчёркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но всё решит поле", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Нельзя сказать после жеребьёвки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и всё равно достали (улыбается).
Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче "Ливерпуль" — "Спартак". У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всё лишь имена. Сейчас можно говорить о чём угодно, но всё показывает поле.
Единственное, что бросается в глаза, игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчёркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но всё решит поле", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
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