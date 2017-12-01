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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло
Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2018 года сложилась удачно для сборной России, шансы команды на выход в 1/8 финала с первого места хорошие, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Я считаю, что нам с жеребьевкой повезло, откровенно говоря. У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Я считаю, что нам с жеребьевкой повезло, откровенно говоря. У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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