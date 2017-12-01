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Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2018 года сложилась удачно для сборной России, шансы команды на выход в 1/8 финала с первого места хорошие, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Я считаю, что нам с жеребьевкой повезло, откровенно говоря. У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не каркай, дибил


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
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