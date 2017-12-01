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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Федун: сборная России может претендовать на второе место в группе
Сборная России может претендовать на второе место в группе на чемпионате мира 2018 года, заявил владелец московского "Спартака" Леонид Федун.
В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.
"Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми", - цитирует Федуна ТАСС.
В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.
"Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми", - цитирует Федуна ТАСС.
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