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Леонид Федун: сборная России может претендовать на второе место в группе

Сборная России может претендовать на второе место в группе на чемпионате мира 2018 года, заявил владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.

"Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми", - цитирует Федуна ТАСС.
Сегодня, 21:12
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