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В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал теплый прием командам чемпионата мира 2018 года, которые сыграют в Казани.

В Казани пройдут игры Франция - Австралия (группа C, 16 июня), Иран - Испания (группа B, 20 июня), Польша - Колумбия (группа H, 24 июня), Южная Корея - Германия (группа F, 27 июня).

"Мы готовы их [команды] встретить достойно, для этого есть все возможности: и спортивные сооружения, и объекты культуры, и объекты отдыха. В наши традиции заложено дать уважение гостю, мы сделаем все, чтобы наши гости были довольны. Прием в Татарстане будет немного теплее, чем в России: наши красивые девушки встретят чак-чаком, наша национальная еда очень вкусная, наши спортивные и культурные традиции, песни и пляски очень красивые. Россия очень разная и мы должны показать все достоинства нашей страны, и мы это сделаем", - цитирует Минниханова ТАСС.
Вчера, 23:29
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№1 Написал: Gurishankar (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот уже урюки отсталые...
Регистрация: 29.11.2015
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