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Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018.

– Нас не поймут, если из такой группы не выйдем. Никаких отговорок не может быть. Удачный жребий по очередности соперников, идем по восходящей, и третий матч проведем с Уругваем. Египет и Саудовскую Аравию просто обязаны обыгрывать.

– Оборона российской команды будет готова сдержать лучшего бомбардира английской премьер-лиги?

– Одного Салаха впятером надо сдержать (улыбается). В "Ливерпуле" ему отдают Коутиньо, Фирмино и другие. В сборной Египта – партнеры другого уровня.

– До какой стадии реально добраться нашей сборной, учитывая состав остальных групп?

– Дома при переполненных трибунах до полуфинала надо доходить. Нужно наладить командные оборонительные действия, иначе будут проблемы. В играх с испанцами и аргентинцами наши неплохо себя показали. Соперники не выглядели непобедимыми.

Не хотелось бы попасть на французов и немцев на ранних стадиях плей-офф, со всеми остальными нужно играть. Наши парни должны поверить в собственные силы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев Сборная России
Вчера, 23:35
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(0)
№4 Написал: ПЕРЕВОЗЧИК2 (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (1)

Если выйдем из группы попадаем скорее всего на Испанию или Португалию хрен редьки не слаще иногда полезно головой подумать прежде чем языком трещать
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
так и до финала можно дойти))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из группы бы выйти для начала...
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Надо-надо. А как? Ног то нет..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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