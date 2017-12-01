Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018.– Нас не поймут, если из такой группы не выйдем. Никаких отговорок не может быть. Удачный жребий по очередности соперников, идем по восходящей, и третий матч проведем с Уругваем. Египет и Саудовскую Аравию просто обязаны обыгрывать.– Одного Салаха впятером надо сдержать (улыбается). В "Ливерпуле" ему отдают Коутиньо, Фирмино и другие. В сборной Египта – партнеры другого уровня.– Дома при переполненных трибунах до полуфинала надо доходить. Нужно наладить командные оборонительные действия, иначе будут проблемы. В играх с испанцами и аргентинцами наши неплохо себя показали. Соперники не выглядели непобедимыми.Не хотелось бы попасть на французов и немцев на ранних стадиях плей-офф, со всеми остальными нужно играть. Наши парни должны поверить в собственные силы.