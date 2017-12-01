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Александр Головин о группе сборной России на ЧМ-2018: обычные команды

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, что сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 достались обычные соперники.

Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Как оцениваете результат жеребьевки для сборной Росси?

– Обычные команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин Сборная России
Вчера, 23:43
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№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Наши уже попадали в группу к обычным командам - всегда это заканчивалось плохо.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
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