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Глеб Никитин: Нижнему Новгороду повезло с результатами жеребьёвки ЧМ-2018

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин после состоявшейся в Москве жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что Нижнему Новгороду повезло с результатами.

"Сегодня удача была на нашей стороне - к нам приедут команды из Европы, Южной и Центральной Америки, Азии. Радует, что нижегородцам выпала возможность увидеть на футбольном поле финалиста прошлого чемпионата мира - Аргентину во главе с легендарным Лионелем Месси. А такие яркие команды как Коста-Рика и Панама, которая, кстати, впервые в истории сыграет на чемпионате мира, безусловно, украсят футбольный праздник в Нижнем Новгороде.

Теперь, зная турнирные расклады, мы сможем выйти на завершающий этап подготовки с учетом специфики каждой из приезжающих стран. Здесь речь идет и о безопасности, и о работе волонтеров, и о культурной программе", - цитирует Никитина ТАСС.
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 00:21
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