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Сборная России сыграет с Бразилией, Францией и Австрией перед ЧМ-2018

Команды Франции и Австрии будут одними из соперников сборной России в товарищеских матчах до ЧМ-2018, сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"На сборе в Австрии сыграем с австрийцами. Что касается марта, то у нас есть матчи с Бразилией и Франции", - цитирует Мутко ТАСС.

На вопрос, будет ли товарищеский матч с итальянцами в Москве в начале июня, глава РФС ответил: "У нас была договоренность с Италией, но там сейчас тяжелая обстановка в стране. Посмотрим".
Теги: Сборная России Мутко
Сегодня, 01:03
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