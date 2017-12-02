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Валерий Газзаев: мы обязаны попадать в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев после жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 отметил, что сборная России должна попадать в плей-офф.

"Понятно, что Россия и Уругвай – это явные фавориты группы. Хотя с Египтом и Саудовской Аравией также нельзя расслабляться. Мы не так много знаем о них, но они, конечно, будут выкладываться на 100 процентов. Надеюсь, никакой недооценки не произойдет. В целом, группа проходимая. Мы обязаны попадать в плей-офф. Здесь даже двух мнений быть не может! Что тут обсуждать? Отвечу так. Прошла жеребьевка. И теперь мы даже не должны обсуждать то, что мы не выйдем из группы. Зачем об этом говорить? Есть цель – плей-офф. Нечего сомневаться", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 02:05
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