В обращение поступили почтовые марки с изображением талисмана ЧМ-2018

"Почта России" выпустила в обращение новогодние марки с изображением Официального талисмана ЧМ-2018."На почтовых марках изображен талисман Чемпионата мира волк Забивака в трех разных позициях на новогоднем фоне. Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма. Тираж марок - по 660 тыс. экземпляров", - сообщили в "Почте России".Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. В компании напомнили, что почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.