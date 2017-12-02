Эмилиано Ригони: Аргентину ждет сложный путь в группе на ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что сборную Аргентины ждут непростые соперники по групповому турниру чемпионата мира-2018.– Аргентине досталась непростая группа. В сборной Хорватии играет множество футболистов из лучших клубов мира, командная игра хорошо отлажена. С Нигерией мы не раз встречались на чемпионатах мира, и никогда матчи не были легкими – это тяжелый соперник, который недавно обыграл нас в Краснодаре. Исландия вышла на свой первый чемпионат мира, и это тоже не может пойти нам на пользу – мотивация и желание показать себя добавят их игре огня, помимо того, что они и без этого – отличная команда.– Аргентину ждет сложный путь в группе, но в нашей сборной играют прекрасные футболисты во главе с лучшим игроком планеты. Мы верим в свои силы: если будем хорошо работать и сможем реализовать все тренерские идеи, я не сомневаюсь – Аргентина будет одним из самых тяжелых противников для остальных команд.– Конечно, играть на стадионе в Петербурге – одно удовольствие, но, думаю, все, что касается городов и арен – простое совпадение. Аргентина ставит перед собой самые высокие цели, так что нам придется играть на многих стадионах. По поводу зенитовцев – да, многие из нас вызывались в сборную на отборочные матчи и товарищеские игры, но окончательный список футболистов на чемпионат мира еще не определен, так что мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказаться среди итоговых 23 человек. Фактор стадиона не будет ни помогать, ни вредить Аргентине.