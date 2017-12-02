Эмилиано Ригони: Аргентину ждет сложный путь в группе на ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
03:44
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины
02:21
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
01:18
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вчера, 23:35
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Вчера, 23:29
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
Вчера, 23:19
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Вчера, 23:15
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Вчера, 22:58
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Вчера, 22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (41)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (41)
Вчера, 22:16
Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения (8)
Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения (8)
Вчера, 22:02
Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа (24)
Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа (24)
Вчера, 21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Вчера, 21:37
Дмитрий Парфенов: ЦСКА нас переиграл по всем компонентам (9)
Дмитрий Парфенов: ЦСКА нас переиграл по всем компонентам (9)
Вчера, 21:34
Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле (22)
Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле (22)
Вчера, 21:22
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
Вчера, 21:02
Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала (28)
Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала (28)
Вчера, 20:58
Группа жизни. Какой получилась жеребьёвка чемпионата мира (1)
Группа жизни. Какой получилась жеребьёвка чемпионата мира (1)
Вчера, 20:20
Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло (2)
Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло (2)
Вчера, 20:17
Станислав Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала (4)
Станислав Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала (4)
Вчера, 19:50
Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018 (11)
Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018 (11)
Вчера, 19:46
ФИФА довольна ходом продаж билетов на ЧМ-2018
ФИФА довольна ходом продаж билетов на ЧМ-2018
Вчера, 19:45
Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!
Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!
Вчера, 19:13
Закидываем шапками арабов и боимся Кавани с Суаресом? В Москве прошла жеребьёвка ЧМ (69)
Закидываем шапками арабов и боимся Кавани с Суаресом? В Москве прошла жеребьёвка ЧМ (69)
Эмилиано Ригони: Аргентину ждет сложный путь в группе на ЧМ-2018
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что сборную Аргентины ждут непростые соперники по групповому турниру чемпионата мира-2018.
– Что скажете о жеребьевке?
– Аргентине досталась непростая группа. В сборной Хорватии играет множество футболистов из лучших клубов мира, командная игра хорошо отлажена. С Нигерией мы не раз встречались на чемпионатах мира, и никогда матчи не были легкими – это тяжелый соперник, который недавно обыграл нас в Краснодаре. Исландия вышла на свой первый чемпионат мира, и это тоже не может пойти нам на пользу – мотивация и желание показать себя добавят их игре огня, помимо того, что они и без этого – отличная команда.
– Борьба будет тяжелой?
– Аргентину ждет сложный путь в группе, но в нашей сборной играют прекрасные футболисты во главе с лучшим игроком планеты. Мы верим в свои силы: если будем хорошо работать и сможем реализовать все тренерские идеи, я не сомневаюсь – Аргентина будет одним из самых тяжелых противников для остальных команд.
– Аргентинцы играют с Нигерией в Санкт-Петербурге. Это будет дополнительной поддержкой для вашей команды, где выступают сразу несколько игроков "Зенита"?
– Конечно, играть на стадионе в Петербурге – одно удовольствие, но, думаю, все, что касается городов и арен – простое совпадение. Аргентина ставит перед собой самые высокие цели, так что нам придется играть на многих стадионах. По поводу зенитовцев – да, многие из нас вызывались в сборную на отборочные матчи и товарищеские игры, но окончательный список футболистов на чемпионат мира еще не определен, так что мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказаться среди итоговых 23 человек. Фактор стадиона не будет ни помогать, ни вредить Аргентине.
"Спорт-Экспресс"
– Что скажете о жеребьевке?
– Аргентине досталась непростая группа. В сборной Хорватии играет множество футболистов из лучших клубов мира, командная игра хорошо отлажена. С Нигерией мы не раз встречались на чемпионатах мира, и никогда матчи не были легкими – это тяжелый соперник, который недавно обыграл нас в Краснодаре. Исландия вышла на свой первый чемпионат мира, и это тоже не может пойти нам на пользу – мотивация и желание показать себя добавят их игре огня, помимо того, что они и без этого – отличная команда.
– Борьба будет тяжелой?
– Аргентину ждет сложный путь в группе, но в нашей сборной играют прекрасные футболисты во главе с лучшим игроком планеты. Мы верим в свои силы: если будем хорошо работать и сможем реализовать все тренерские идеи, я не сомневаюсь – Аргентина будет одним из самых тяжелых противников для остальных команд.
– Аргентинцы играют с Нигерией в Санкт-Петербурге. Это будет дополнительной поддержкой для вашей команды, где выступают сразу несколько игроков "Зенита"?
– Конечно, играть на стадионе в Петербурге – одно удовольствие, но, думаю, все, что касается городов и арен – простое совпадение. Аргентина ставит перед собой самые высокие цели, так что нам придется играть на многих стадионах. По поводу зенитовцев – да, многие из нас вызывались в сборную на отборочные матчи и товарищеские игры, но окончательный список футболистов на чемпионат мира еще не определен, так что мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказаться среди итоговых 23 человек. Фактор стадиона не будет ни помогать, ни вредить Аргентине.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.