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Виталий Мутко: группа у нас ровная, шансы есть у всех команд

Сборной России попалась ровная группа на чемпионате мира, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Предсказывать сложно. Группа ровная, шансы есть у всех команд. Нормальная группа.

Мы мало знаем сборную Саудовской Аравии, но наверняка эта команда дисциплинированная и неуступчивая", - цитирует Мутко ТАСС.

Сборная России сыграет в группе А. С командой Саудовской Аравии она встретится 14 июня в Москве, с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, а с командой Уругвая - 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.
Теги: Мутко
Сегодня, 03:13
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