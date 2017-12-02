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Роман Павлюченко: должны выходить из группы с первого места

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отметил, что национальной команде очень повезло с календарем и жеребьевкой группового турнира чемпионата мира.

– На первый взгляд, у нас все хорошо – нет Испании или Аргентины, например, – сказал Павлюченко. – С другой стороны, чемпионат мира такой турнир, что и саудовцы будут биться против нас. Да и Египет – очень серьезная команда. У Уругвая вовсе есть несколько футболистов высокого класса. Так что в любом случае будет тяжело, но должны выходить с первого места.

– Хорошо, что начинаем с Саудовской Аравией?

– Отдельно хочу сказать, что мне понравился календарь. Если мы в первых двух матчах побеждаем саудовцев и египтян, то это уже плей-офф. Естественно, что должны побеждать в первом матче и выходить на второй с хорошим настроением. Понятно, что в последней игре будем бороться за первое место с уругвайцами. Но повторюсь, что мы должны из этой группы выходить с первого места.

– Испания или Португалия в 1/8 финала – это круто?

– (Смеется). Конечно, круто!

– 1/8 финала – потолок для сборной России?

– Подождите рассуждать про потолок. Мы играли с Аргентиной, Испанией и показали очень хороший уровень, хоть это и были товарищеские матчи. Да и в целом у нас команда очень приличного уровня. На чемпионате мира любая команда может выстрелить. И почему в таком случае мы не можем выйти в четвертьфинал? Не стоит забывать, что за нами будут полные трибуны и страна. Любой соперник, который будет играть против нас, будет побаиваться, это серьезный фактор.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Сборная России
Сегодня, 03:13
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