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Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины

Уругвайский журналист Науэль Миранда, работающий на испанском телеканале La Sexta, прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018.

Напомним, что соперниками сборной России в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

"Если говорить об игровом уровне России, считаю, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины. Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам.

Обе команды сталкиваются со сложностями, когда владеют мячом, и стараются создавать опасность, высоко прессингуя соперника. Мне кажется, Уругвай более мастеровитый и обладает большим талантом, но матч должен получиться равным", - цитирует Миранду "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России Сборная Уругвая
Сегодня, 03:44
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