Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Азаров: Самара будет рада всем, кто приедет на чемпионат мира

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что жители области сделают все возможное для того, чтобы чемпионат мира в Самаре стал настоящим праздником.

"Конечно, мы будем рады всем, кто приедет в Самару. Уверен, что игры ЧМ привлекут внимание всех любителей футбола, всех любителей спорта, которых в нашем регионе большинство.

Сегодня замечательный праздник не только в Москве, а во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира. Я всех поздравляю с результатами жеребьевки. В нашу группу попали команды, которые, я уверен, покажут честную бескомпромиссную игру, это достойные соперники, которые по силам сборной России", - цитирует Азарова ТАСС.
Сегодня, 04:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.