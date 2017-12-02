Сборная России в 1/8 финала ЧМ может сыграть с Португалией, Испанией, Ираном или Марокко

Сборные Португалии, Испании, Ирана или Марокко могут стать соперниками команды России в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Это стало известно по итогам жеребьёвки финальной стадии турнира, которая прошла сегодня, 1 декабря, в Кремле.Сборная России попала в группу A с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко попали в квартет B. В плей-офф турнира из группы выйдут сборные, занявшие первое и второе места. В 1/8 финала турнира первая команда в группе А сыграет со второй командой группы B, а соперником второй команды группы A станет сборная, которая победит в группе B.