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Вениамин Кондратьев: стадион "Фишт" полностью готов принять гостей ЧМ-2018

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что стадион "Фишт" в Сочи полностью готов к приему гостей чемпионата мира-2018.

"Все ждали этого. Наконец состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018. Уверен, это будет ярко. "Фишт" полностью готов принять гостей. Ожидаем настоящего спортивного праздника и честных, зрелищных футбольных битв", - цитирует Кондратьева "Р-Спорт".
Сегодня, 06:41
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