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Олег Веретенников: из такой группы нужно выходить в любом случае

Бывший игрок сборной России и лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников назвал проходимой группу россиян на чемпионате мира-2018.

"Группа достаточно проходимая. Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда, и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь. Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы", - цитирует Веретенникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Веретенников Сборная России
Сегодня, 06:23
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