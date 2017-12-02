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Диего Марадона: у Аргентины проходимая группа

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона уверен, что национальная команда сумеет выйти в плей-офф чемпионат мира-2018.

"Проходимая группа. Я посмотрел на команды, которые попали в группу к аргентине. Сборной нужно ускорить свою игру, но группа проходима", - цитирует Марадону "Спорт-Экспресс".
Теги: Марадона Сборная Аргентины
Сегодня, 17:15
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№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:32) #
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Блииин,для сб.Аргентины любая группа
должна быть "проходимой".
Регистрация: 7.05.2010
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