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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Диего Марадона: у Аргентины проходимая группа
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона уверен, что национальная команда сумеет выйти в плей-офф чемпионат мира-2018.
"Проходимая группа. Я посмотрел на команды, которые попали в группу к аргентине. Сборной нужно ускорить свою игру, но группа проходима", - цитирует Марадону "Спорт-Экспресс".
"Проходимая группа. Я посмотрел на команды, которые попали в группу к аргентине. Сборной нужно ускорить свою игру, но группа проходима", - цитирует Марадону "Спорт-Экспресс".
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