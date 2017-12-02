РФС будет сотрудничать с Федерацией футбола Португалии

В пятницу в преддверии жеребьевки ЧМ-2018 в Москве состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерации футбола Поругалии.Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев, со стороны Федерации Португалии – президент Фернандо Гомеш.Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского, детско-юношеского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений.