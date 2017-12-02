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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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РФС будет сотрудничать с Федерацией футбола Португалии
В пятницу в преддверии жеребьевки ЧМ-2018 в Москве состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерации футбола Поругалии.
Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев, со стороны Федерации Португалии – президент Фернандо Гомеш.
Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского, детско-юношеского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений.
РФС
Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев, со стороны Федерации Португалии – президент Фернандо Гомеш.
Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского, детско-юношеского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений.
РФС
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