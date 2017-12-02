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Выставка футбольных раритетов будет организована в фан-зонах городов ЧМ-2018

Выставка футбольных раритетных форм, плакатов и других коллекций будет организована летом в фан-зонах городов, которые примут матчи ЧМ-2018, сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

"Мобильная фан-зона еще находится в работе, в поиске инвесторов, хотя она была поддержана вице-премьером Виталием Леонтьевичем Мутко. Но мы планируем принять участие в организации фан-фестов в различных городах, потому что нам есть, чем поделиться. Мы хотим сделать временную выставку футбольных раритетов, потому что мы дружим с крупнейшими коллекционерами как мировыми, так и российскими.

На Кубке конфедераций выставка на фан-фесте была одной из самых популярных по посещаемости. Тогда мы выставили вместе с Государственным музеем спорта формы сборных России и СССР, кубки, плюс что-то предоставил "Зенит" и частные коллекционеры. На чемпионате мира мы хотели бы привлечь крупнейшие коллекции мировых футболок, экипировки, программки и плакаты", - цитирует Латыпова ТАСС.
Сегодня, 17:55
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