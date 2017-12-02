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Ринат Билялетдинов: Египет и Саудовская Аравия - нестабильные команды, с невысоким рейтингом

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьёвки ЧМ-2018 для нашей национальной команды.

"Впечатления от жеребьевки хорошие, для нас она сложилась удачно. Но мы уже много раз это проходили. Всё удачно, а потом что-то складывалось не так. Это видно, если поковыряться в последних чемпионатах мира и Европы. Но, в принципе, жеребьевка нам улыбнулась. Хорошей расстановкой в группе. Мы идем по нарастающей. Первый матч мы играем с командой из четвертой корзины, потом третья, потом вторая. Это удобно – с Уругваем играть последний матч, если ты не разбазарил первые два. Но, а если разбазарил – последний может стать "жизни или смерти". Кто самый сильный соперник сборной России в группе? Несомненно — Уругвай. Египет и Саудовская Аравия — нестабильные команды. Это команды с невысоким рейтингом, - цитирует Билялетдинова официальный сайт РФС.
Сегодня, 18:25
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