Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:35
Дожать по-чемпионски (10)
Дожать по-чемпионски (10)
16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
Ринат Билялетдинов: Египет и Саудовская Аравия - нестабильные команды, с невысоким рейтингом
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьёвки ЧМ-2018 для нашей национальной команды.
"Впечатления от жеребьевки хорошие, для нас она сложилась удачно. Но мы уже много раз это проходили. Всё удачно, а потом что-то складывалось не так. Это видно, если поковыряться в последних чемпионатах мира и Европы. Но, в принципе, жеребьевка нам улыбнулась. Хорошей расстановкой в группе. Мы идем по нарастающей. Первый матч мы играем с командой из четвертой корзины, потом третья, потом вторая. Это удобно – с Уругваем играть последний матч, если ты не разбазарил первые два. Но, а если разбазарил – последний может стать "жизни или смерти". Кто самый сильный соперник сборной России в группе? Несомненно — Уругвай. Египет и Саудовская Аравия — нестабильные команды. Это команды с невысоким рейтингом, - цитирует Билялетдинова официальный сайт РФС.
"Впечатления от жеребьевки хорошие, для нас она сложилась удачно. Но мы уже много раз это проходили. Всё удачно, а потом что-то складывалось не так. Это видно, если поковыряться в последних чемпионатах мира и Европы. Но, в принципе, жеребьевка нам улыбнулась. Хорошей расстановкой в группе. Мы идем по нарастающей. Первый матч мы играем с командой из четвертой корзины, потом третья, потом вторая. Это удобно – с Уругваем играть последний матч, если ты не разбазарил первые два. Но, а если разбазарил – последний может стать "жизни или смерти". Кто самый сильный соперник сборной России в группе? Несомненно — Уругвай. Египет и Саудовская Аравия — нестабильные команды. Это команды с невысоким рейтингом, - цитирует Билялетдинова официальный сайт РФС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.