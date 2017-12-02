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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
Сборной России необходимо избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки финального этапа чемпионата мира 2018 года, заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.
"Все сборные на чемпионате мира, безусловно, сильны, и от всех можно ожидать сюрпризов. Вряд ли нашу сборную можно назвать фаворитом своей группы, однако нам, конечно, по силам выйти из нее и мы будем к этому стремиться. И болельщики, и руководство РФС ничего другого от российской команды и не ждет.
Нашей сборной нельзя ни в коей мере допускать шапкозакидательских настроений, у нас не раз были негативные примеры. Поэтому необходимо тщательно изучить соперников, подготовиться правильно к играм, нужно, чтобы основные игроки были в хорошем функциональном состоянии и без травм, тогда нас будет ждать успех. Домашние трибуны придадут дополнительный эффект, дополнительный стимул для нашей команды, однако все сборные сильны и будут бороться за самые высокие места.
Наверняка тренерский штаб сборной подберет еще соперников под игровую модель, с которой мы столкнемся на чемпионате мира. РФС готов обеспечить пожелания тренера национальной сборной и будем всячески содействовать тому, чтобы наша команда сыграла с теми соперниками, с которыми захочет тренер [Станислав Черчесов]", - цитирует Анохина ТАСС.
"Все сборные на чемпионате мира, безусловно, сильны, и от всех можно ожидать сюрпризов. Вряд ли нашу сборную можно назвать фаворитом своей группы, однако нам, конечно, по силам выйти из нее и мы будем к этому стремиться. И болельщики, и руководство РФС ничего другого от российской команды и не ждет.
Нашей сборной нельзя ни в коей мере допускать шапкозакидательских настроений, у нас не раз были негативные примеры. Поэтому необходимо тщательно изучить соперников, подготовиться правильно к играм, нужно, чтобы основные игроки были в хорошем функциональном состоянии и без травм, тогда нас будет ждать успех. Домашние трибуны придадут дополнительный эффект, дополнительный стимул для нашей команды, однако все сборные сильны и будут бороться за самые высокие места.
Наверняка тренерский штаб сборной подберет еще соперников под игровую модель, с которой мы столкнемся на чемпионате мира. РФС готов обеспечить пожелания тренера национальной сборной и будем всячески содействовать тому, чтобы наша команда сыграла с теми соперниками, с которыми захочет тренер [Станислав Черчесов]", - цитирует Анохина ТАСС.
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