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Илья Геркус: сборная России должна выходить из группы на ЧМ-2018

Сборная России должна выходить из своей группы на чемпионате мира 2018 года, заявил президент "Локомотива" Илья Геркус.

В пятницу в Москве состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

"Мне кажется, мы можем выходить из группы. Это соперники, с которыми можно играть. Причем игры с каждым следующим соперником будут становиться все сложнее", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Сборная России
Сегодня, 23:09
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