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Антон Заболотный: сборная России - одна из сильнейших команд в мире

Сборная России является одной из сильнейших команд мира, поэтому она будет фаворитом группы на ЧМ-2018, заявил нападающий "Тосно" Антон Заболотный.

"Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы - мы, потому что наша команда - одна из сильнейших в мире", - цитирует Заболотного ТАСС.
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 02:03
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