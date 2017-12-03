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Вагиз Хидиятуллин: У сборной России появился действительно хороший шанс выйти из группы

Сборная России не должна относиться к команде Египта на чемпионате мира 2018 года как к слабому сопернику, считает бывший футболист сборной СССР Вагиз Хидиятуллин.

В пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьевка группового этапа турнира. В группе A сыграют сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Не думаю, что наша делегация думает на весь чемпионат вперед - раньше же говорилось, что даже выход из группы будет хорошим результатом, и сейчас на это появился действительно хороший шанс. А дальше, конечно, чем черт не шутит, ведь были примеры, когда команда, удачно стартовав, идет далеко по турниру. Некоторые эксперты сейчас очень оптимистично настроены насчет той же встречи с Египтом. Но мы ведь все помним матч с Уэльсом (0:3) на Евро-2016, где соперникам хватило лишь одного Гарета Бэйла, так почему это же не сможет сделать и лидер египетской сборной Мохамед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль", - цитирует Хидиятуллина "Газета.Ru".
Теги: Сборная России
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