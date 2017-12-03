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Хеймир Хадльгримссон: очень удивлюсь, если президент Исландии не приедет в Россию на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон удивится, если президент страны Гудни Йоханнессон не приедет в качестве болельщика на чемпионат мира 2018 года.

"Нам достались сильные команды, но у нас всегда есть шансы - ведь это футбол. Конечно, аргентинцы безусловные фавориты группы, хорватов мы знаем очень хорошо, поскольку играли с ними много раз за последние пять-шесть лет. Матч с Нигерией также станет для также нас непростым. В таком квартете Исландия, вероятно, будем далеко не лидером, но мы способны дать бой соперникам.

Конечно, поддержка фанатов нам поможет. Думаю, в Россию приедет внушительное количество исландских любителей футбола, жителям вашей страны они понравятся. Будет ли среди исландских фанатов президент нашей страны? Очень удивлюсь, если его не будет", - цитирует Хадльгримссона ТАСС.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 11:10
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