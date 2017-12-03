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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Кириченко: у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно
Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что при стопроцентной самоотдаче национальная команда способна противостоять любому сопернику.
"Понятно, что у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, если есть стопроцентная самоотдача. Опять же игра с испанцами. Можно делать скидку, что она товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке – острее.
У аргентинцев острых моментов было два-три. Другое дело, что самим не удалось многое впереди. Как отметил сам Черчесов, не удавалось после отбора переходить быстро в атаку, потому что попадали под прессинг.
Кубок конфедераций? Да, мы проиграли португальцам, но давайте не забывать, что они чемпионы Европы, даже когда у них есть проблемы, у них есть Криштиану Роналду. Как и Лионель Месси у аргентинцев. Когда есть такие игроки, всегда можно рассчитывать на чудо", - цитирует Кириченко ТАСС.
"Понятно, что у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, если есть стопроцентная самоотдача. Опять же игра с испанцами. Можно делать скидку, что она товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке – острее.
У аргентинцев острых моментов было два-три. Другое дело, что самим не удалось многое впереди. Как отметил сам Черчесов, не удавалось после отбора переходить быстро в атаку, потому что попадали под прессинг.
Кубок конфедераций? Да, мы проиграли португальцам, но давайте не забывать, что они чемпионы Европы, даже когда у них есть проблемы, у них есть Криштиану Роналду. Как и Лионель Месси у аргентинцев. Когда есть такие игроки, всегда можно рассчитывать на чудо", - цитирует Кириченко ТАСС.
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