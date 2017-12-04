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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Джефферсон Фарфан: хотел сыграть в группе чемпионата мира с Россией
Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан заявил, что его команда намерена выйти в плей-офф чемпионата мира. Игрок столичного клуба отметил, что ждал сборную России в группе турнира.
"Сборная Перу давно не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира, – цитирует Diariocorreo.pe Фарфана. – Теперь нам нужно показать все, на что мы способны. Наша команда собирается выйти в плей-офф. Франция, которая попала к нам в группу, – одна из самых сильных сборных в мире. Но мы уже играли с соперниками такого уровня. Мне бы хотелось сыграть с Россией в группе, но, к сожалению, жеребьевка такого шанса нам не дала".
Напомним, что Перу сыграет в группе с Францией, Данией и Австралией, а Россия – с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
"Спорт-Экспресс"
"Сборная Перу давно не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира, – цитирует Diariocorreo.pe Фарфана. – Теперь нам нужно показать все, на что мы способны. Наша команда собирается выйти в плей-офф. Франция, которая попала к нам в группу, – одна из самых сильных сборных в мире. Но мы уже играли с соперниками такого уровня. Мне бы хотелось сыграть с Россией в группе, но, к сожалению, жеребьевка такого шанса нам не дала".
Напомним, что Перу сыграет в группе с Францией, Данией и Австралией, а Россия – с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
"Спорт-Экспресс"
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