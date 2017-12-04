Карло Анчелотти: работа в сборной Италии? Нет, однозначно

Бывший тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал возможность возглавить сборную Италии по футболу. Слова специалиста приводит La Gazzetta dello Sport?."Работа в сборной Италии? Нет, однозначно. Моя цель — остаться клубным тренером. Конечно, это большая честь, что в Италии хотят видеть именно меня, однако я не думаю, что моя кандидатура является решением всех проблем. Итальянский футбол имеет сбой в системе. И я совершенно точно не смогу его устранить. На данный момент итальянские футболисты уступают в классе испанским, немецким и даже английских игрокам.Да, Федерация футбола Италии действительно связывалась со мной. Существует конфликт интересов между Федерацией футбола Италии и итальянскими клубами. Между ними нет взаимодействия. Я считаю, что Федерация должна иметь контроль над футбольными клубами, а те, в свою очередь — оказывать помощь", — сказал Анчелотти.