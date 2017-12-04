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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Министр спорта России провел встречу с волонтерами ЧМ-2018
Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках Всероссийского форума добровольцев встретился с волонтерами чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Форум проходит в Экспоцентре в Москве. Колобков обошел несколько стендов с волонтерами-медиками, волонтерами Победы, а также посетил стенд с волонтерами чемпионата мира - 2018.
Форум проходит в Экспоцентре в Москве. Колобков обошел несколько стендов с волонтерами-медиками, волонтерами Победы, а также посетил стенд с волонтерами чемпионата мира - 2018.
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